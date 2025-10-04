Gazzetta: “Avanti con la coppia Kean-Piccoli. Pioli insiste sul 3-5-2”

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, contro la Roma, Stefano Pioli potrebbe tornare a riproporre l'attacco a due formato dalla coppia Kean-Piccoli. E Fazzini, che ha impressionato molto nelle prime uscite potrebbe ricoprire il ruolo di mezz'ala offensiva al fianco di Nicolussi Caviglia e Mandragora nel centrocampo a cinque.
Infatti, il tecnico viola ha ammesso di voler insistere con il 3-5-2 in fase di costruzione. La speranza è quella di portare a casa la prima vittoria in campionato. L'ultima volta contro la Roma finì 5-1 con un Edoardo Bove in grande spolvero.
