Gazzetta: “Avanti con la coppia Kean-Piccoli. Pioli insiste sul 3-5-2”

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, contro la Roma, Stefano Pioli potrebbe tornare a riproporre l'attacco a due formato dalla coppia Kean-Piccoli. E Fazzini, che ha impressionato molto nelle prime uscite potrebbe ricoprire il ruolo di mezz'ala offensiva al fianco di Nicolussi Caviglia e Mandragora nel centrocampo a cinque.