Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina-Roma, il Franchi risponde presente: quasi tutto esaurito!

news viola

Fiorentina-Roma, il Franchi risponde presente: quasi tutto esaurito!

Fiorentina-Roma, il Franchi risponde presente: quasi tutto esaurito! - immagine 1
Quanti tifosi saranno a seguito della Fiorentina contro la Roma? Le stime a poco più di 24ore dal match contro i giallorossi
Redazione VN

L’attesa cresce non solo sul campo ma anche sugli spalti. Domani il Franchi tornerà a riempirsi per il big match tra Fiorentina e Roma. Le stime parlano di quasi 20mila spettatori pronti a spingere la squadra di Pioli verso la prima vittoria in campionato davanti ai propri tifosi.

Anche la Roma sarà accompagnata da un seguito caloroso. Nonostante i vincoli di vendita e i limiti imposti per la trasferta, il settore ospiti - poco meno di 400 posti - è infatti vicino al sold out, segno di quanto i tifosi giallorossi non vogliano mancare a un appuntamento tanto atteso.

Leggi anche
Cor.Sport: “Ndour insidia Gudmundsson. Con la Roma potrebbe essere 3-4-2-1”
Cor.Sport: “Firenze scalpita, ma Pioli? Potrebbe essere un doppio fallimento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA