Fiorentina-Roma, il Franchi risponde presente: quasi tutto esaurito!

Quanti tifosi saranno a seguito della Fiorentina contro la Roma? Le stime a poco più di 24ore dal match contro i giallorossi

L’attesa cresce non solo sul campo ma anche sugli spalti. Domani il Franchi tornerà a riempirsi per il big match tra Fiorentina e Roma . Le stime parlano di quasi 20mila spettatori pronti a spingere la squadra di Pioli verso la prima vittoria in campionato davanti ai propri tifosi.

Anche la Roma sarà accompagnata da un seguito caloroso. Nonostante i vincoli di vendita e i limiti imposti per la trasferta, il settore ospiti - poco meno di 400 posti - è infatti vicino al sold out, segno di quanto i tifosi giallorossi non vogliano mancare a un appuntamento tanto atteso.