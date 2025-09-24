Gazzetta: “Va trovato il Retegui viola. Non si deve invadere lo spazio di Kean”

Kean deve trovare il suo Retegui

Redazione VN 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 09:10)

Fondamentale è che l'assenza di gol di Kean non diventi una psicosi personale o collettiva. In Nazionale è stato decisivo al fianco di Retegui e la vera sfida sarebbe trovare dentro la Fiorentina un partner in grado di esaltarlo e rimetterlo al centro di tutta la manovra offensiva.

Un Retegui viola che possa essere spalla e complice di Moise. Che non vada a "invadere" il territorio di Kean ma che al tempo stesso riesca a liberarlo, lasciargli spazio e farlo tornare al gol. La sua conduzione del pallone attuale è circa la metà della passata stagione, anche se nelle ultime due gare è apparsa in crescita. Contro Cagliari e Torino, la mossa azzeccata da Pisacane e da Baroni sono state le marcature asfissianti.

Toccando pochi palloni è chiaro che in percentuale sia difficile per il centravanti trovarsi faccia verso la porta, avere un'alta conduzione del pallone e poter attaccare la profondità con la palla fra i piedi. Senza un altro attaccante puro al suo fianco potrebbe trovare beneficio, come lo scorso anno quando è stato implacabile. E allora a Pisa, domenica prossima, potrebbe aprirsi un nuovo-vecchio corso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.