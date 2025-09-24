Può essere perfino un paradosso: e se con meno attaccanti arrivassero più gol? È la grande domanda che avvolge Firenze, dove c'e un ampio parco di uomini offensivi, che tuttavia non segnano e hanno pure pochissime occasioni da gol, con solo nove tiri complessivi nello specchio della porta in quattro partite.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Pioli torna alle origini con Kean. Ecco l’idea per l’attacco viola”
La priorità sembra riaccendere Moise Kean, riattivando il centravanti che lo scorso anno ha realizzato 19 reti in Serie A e che adesso è ancora a secco di gol e perfino di conclusioni nello specchio. Stefano Pioli ha ben presente la questione e lavora per trovare una via d'uscita. Ha modificato e sperimentato tanto, con cambi tattici che raccontano di un allenatore in cerca di efficacia. Le ha già provate quasi tutte e adesso non è escluso un ritorno alle origini, con Kean solo, come centro di tutto.
La sua importanza è chiara e lo dimostra il fatto che dall'inizio della stagione ha sempre giocato in campionato per gli interi 90', mentre Piccoli e Dzeko sono stati cambiati o fatti riposare. La questione è semmai se Kean debba essere lasciato come protagonista solitario, senza altri attaccanti a occupare spazio intorno a lui. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA