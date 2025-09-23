Il match analyst, Michele Tossani, intervistato dal Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Il match analyst: “Kean? Lo proverei con due trequartisti”
news viola
Il match analyst: “Kean? Lo proverei con due trequartisti”
Le parole di Michele Tossani, match analyst, sull'inizio difficile della Fiorentina e la possibile idea per l'attacco con Kean
Un inizio di stagione che nessuno si aspettava, poi ora il derby, che a Pisa aspettano da 34 anni. Il primo tempo dei viola non era stato negativo, perché l'idea di aggredire alto il Como era giusta. Poi però è crollata, diventando passiva e lasciando il gioco alla squadra di Fabregas. Pioli non è riuscito ancora a trovare il filo conduttore.
LEGGI ANCHE
Sui problemi—
Problema fisico o mentale? Difficile dire se ci sia stato un problema fisico. Però io credo che sia stata una sorta di errore tattico, come per gestire il risultato. Ma loro, così facendo, sono emersi. Non aspettavano altro. Anche con la Lazio alla prima fece lo stesso.
Sull'attacco viola—
C'è da lavorare, perché questa squadra ha degli attaccanti che sono soprattutto dei contropiedisti, ma allo stesso tempo non ha difensori in grado di difendere vicino alla porta. Fagioli è un giocatore che deve stare sulla trequarti offensiva, non può venire a fare il play. E in questo, Nicolussi Caviglia potrebbe favorirlo.
Su Pongracic—
Gli errori dei singoli poi riflettono sul collettivo. Sono tutte questioni che devono risolversi. Pioli deve lavorare proprio sull'abc e ritrovare la quadra.
Su Kean—
Due trequartisti alle spalle di Kean potrebbero essere una soluzione, perché ci sono gli attaccanti che giocano meglio avendo tutto il reparto per sé. Non sempre portare un giocatore al fianco di un altro porta dei vantaggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA