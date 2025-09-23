Viola News
Vitale: “Pioli deve parlare con la squadra. Ora tocca a Fagioli e Gudmundsson”

Pino Vitale
Le parole del dirigente sportivo, Pino Vitale, sul momento negativo della Fiorentina e l'importanza di ritrovare alcuni giocatori
Redazione VN

Il dirigente sportivo Pino Vitale, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina:

La Fiorentina non partì bene nemmeno l'anno scorso. In questo momento serve un po' di calma. Tutti gli allenatori, anche i più bravi, quando perdono alcune partite vanno in difficoltà. Ma sono sicuro che Pioli saprà uscirne fuori. Anche con il Pisa è una partita complicata, ma è proprio grazie a queste sfide difficili che la Fiorentina saprà uscirne.

Sul momento negativo

Ferrari, con tutto il rispetto, lavorava all'Esselunga. Pradè non è invece uno che entra negli spogliatoi. Deve essere Pioli a parlare con la squadra. Non è nelle corde dei dirigenti viola fare questo. Lui era un nome spendibile per calmare la piazza e anche io ho fiducia in lui.

Su Fagioli e Gudmundsson

A questa squadra, però, manca un regista. Non ha preso brutti giocatori, ma nessuno che ti cambia la squadra. La Fiorentina deve sperare che Fagioli e Gudmundsson vengano fuori e che siano i giocatori che pensiamo che siano. Ora l'islandese deve fare qualcosa in più. Fagioli è quello che aveva qualcosa in più e ancora non è riuscito a tirarlo fuori, mentre Gudmundsson è quello che può fare la giocata decisiva in avanti, anche servendo Kean. Pure Fazzini può farlo, ma non possiamo dargli la stessa responsabilità dell'ex Genoa.

Sulla partita con il Pisa

Non bisogna sottovalutare il Pisa, perché anche a Napoli ha perso male. Servirà una grande partita e una vittoria, per dare morale. Poi ci sarà la Conference e la Roma. Alla Fiorentina serve un grande segnale per tornare a volare.

