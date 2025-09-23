Ferrara: “Pioli non è una persona senza carattere, ma ha sbagliato una cosa”

Il giornalista Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa Fiorentina e del lavoro di Pioli. Queste le sue parole:
Il fatto che Pioli sia educato, non vuole dire che nello spogliatoio si comporti come una persona senza carattere, sennò non avrebbe fatto l'allenatore fino ad oggi. In questo momento, nello spogliatoio, ci sono due cose che lui deve fare: innanzitutto fare leva sul morale dei giocatori e poi trovare una quadra sul modulo. Lui deve trovare la Fiorentina, perché ad oggi non c'è. La cosa che forse ha sbagliato è dire che non sapeva come giocava Palladino, perché uno che arriva deve sapere da dove ripartire. Lì sicuramente ha sbagliato.
Tutti siamo spiazzati dei cambi di modulo di Pioli. Ha giocato a tre dietro tutta l'estate, poi ad un certo punto è tornato a quattro. Tutti questi cambi significano che lui è confuso. E ci sta, ci mancherebbe. Ma serve guardare avanti, siamo ancora all'inizio. Lui questa settimana deve chiarire, insieme alla squadra, chi c'è e chi non c'è. Chi ci vuole stare va a Pisa, sennò fuori. Te domenica devi andare in campo dando più anima di loro, perché loro faranno di tutto.
