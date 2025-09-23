Il giornalista Riccardo Galli, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
R. Galli: “Pioli non ha dato stabilità. Deve ritrovare equilibrio”
Le parole del giornalista, Riccardo Galli, sul momento che sta vivendo la Fiorentina e cosa non sta funzionando del lavoro di Pioli
Ci può essere il sentimento di paura ora, che ti entra dentro. Perché sai bene l'importanza della partita e non vuoi sbagliarla. C'è da capire dove girare la chiave giusta per far ripartire al meglio questo motore.
I 27 milioni per Piccoli meglio su altro?—
Era meglio, era peggio, non puoi saperlo. Se l'attaccante oggi avesse fatto tre gol saremmo a dire il contrario. Sicuramente, però, è stato pagato il prezzo giusto. Sono queste le cifre che spendi per questo tipo di calciatore oggi.
Su Pioli—
Pioli secondo me non ha dato una stabilità a livello tattico, come professava in estate. Questo cambio continuo io lo vedo come una fragilità tattica. Dal tecnico viola mi aspetto, quello che dice da Cagliari in poi, che il suo lavoro sta arrivando. Pioli in questo momento non ha ancora trovato un equilibrio. Ora deve essere bravo a trovarlo.
