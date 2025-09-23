Viola News
Braida predica calma: “Fiorentina, siamo all’inizio. La squadra è forte”

Braida difende la Fiorentina di Pioli
Ariedo Braida, uomo di calcio ed ex dirigente di Barcellona e Milan, ha parlato anche della situazione che sta attraversando Stefano Pioli alla Fiorentina.Ecco le sue parole a TMW:

La Fiorentina di Pioli? Siamo solo all’inizio: basta infilare tre vittorie di fila e la classifica cambia subito. Certo, nessuno si aspettava un avvio così complicato, ma spesso le difficoltà arrivano proprio dove non pensi ci siano. La squadra è un po’ indietro, ma sono convinto che possa risalire: l’organico è di ottimo livello.

