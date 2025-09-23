Adani sull’attacco viola: “Kean ha toccato palla solo all’82’! C’è un problema”

Daniele "Lele" Adani, ex giocatore della Fiorentina, ha analizzato la sconfitta della squadra di Pioli contro il Como di Fabregas. Ecco le sue parole a "Viva El Fútbol":
Nella ripresa, prendendo in mano il gioco, il Como ha calciato ben 12 volte, coinvolgendo praticamente tutta la squadra nelle conclusioni. La Fiorentina è apparsa brutta, ma soprattutto per merito degli avversari. Kean ha toccato il primo pallone soltanto al 82’ del secondo tempo, stesso discorso per Piccoli: gli attaccanti non sono riusciti a incidere perché i rifornimenti non arrivavano. Il Como, invece, ha mostrato più corsa e più determinazione. Dopo l’1-1 la Fiorentina ha provato a rimettere in equilibrio la gara, ma un errore di lettura è costato caro: il Como ne ha approfittato trovando la rete.
