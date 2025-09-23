Buso sicuro: “Moise Kean deve giocare da solo, non lavora con l’altra punta”

Renato Buso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su Moise Kean e Roberto Piccoli:
Pioli immaginava una Fiorentina capace di proporre un gioco ordinato palla a terra, sfruttando le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Contro il Como, invece, si è vista solo la ricerca della palla lunga. Non sorprende: è lo stesso schema che la squadra seguiva lo scorso anno. Kean e Piccoli, al momento, non riescono a muoversi in sintonia e non offrono aiuto nemmeno in fase di non possesso, soprattutto col passare dei minuti. Kean, in particolare, deve essere impiegato come unica punta, perché non riesce a dialogare con un partner d’attacco.
