Corrado, pres. Pisa: “Conte ha detto che siamo 1° per un aspetto particolare”

Contro il Napoli non abbiamo subito penalizzazioni dall’arbitro. Per primo, Conte ha affermato che fisicamente il Pisa è la squadra più solida della Serie A. La sua squadra lotta sempre e, anche se ha raccolto solo 1 punto nelle prime 4 giornate, resta comunque in partita. È soddisfatto dell’inizio di stagione dei suoi ragazzi? “Dal punto di vista delle prestazioni, sì: abbiamo offerto prestazioni superiori alle aspettative. La nostra è una squadra giovane, con poca esperienza in Serie A. Siamo contenti del gruppo che abbiamo costruito: l’obiettivo era chiaro, creare una squadra adatta fisicamente a un campionato sempre più intenso. Crediamo di aver allestito una formazione valida, anche se la classifica non è dalla nostra parte. Va detto, però, che finora abbiamo affrontato solo squadre attualmente nella parte alta della classifica, avversari importanti come Atalanta, Napoli e Roma.