Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Corrado, pres. Pisa: “Conte ha detto che siamo 1° per un aspetto particolare”

news viola

Corrado, pres. Pisa: “Conte ha detto che siamo 1° per un aspetto particolare”

Corrado, pres. Pisa: “Conte ha detto che siamo 1° per un aspetto particolare” - immagine 1
Domenica Pisa-Fiorentina
Redazione VN

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha commentato la sconfitta contro il Napoli a Napoli Network. Domenica ci sarà la sfida contro la Fiorentina e il numero uno nerazzurro svela un dettaglio che arriva proprio dalla bocca di Antonio Conte: 

Contro il Napoli non abbiamo subito penalizzazioni dall’arbitro. Per primo, Conte ha affermato che fisicamente il Pisa è la squadra più solida della Serie A. La sua squadra lotta sempre e, anche se ha raccolto solo 1 punto nelle prime 4 giornate, resta comunque in partita. È soddisfatto dell’inizio di stagione dei suoi ragazzi? “Dal punto di vista delle prestazioni, sì: abbiamo offerto prestazioni superiori alle aspettative. La nostra è una squadra giovane, con poca esperienza in Serie A. Siamo contenti del gruppo che abbiamo costruito: l’obiettivo era chiaro, creare una squadra adatta fisicamente a un campionato sempre più intenso. Crediamo di aver allestito una formazione valida, anche se la classifica non è dalla nostra parte. Va detto, però, che finora abbiamo affrontato solo squadre attualmente nella parte alta della classifica, avversari importanti come Atalanta, Napoli e Roma.

Leggi anche
Buso sicuro: “Moise Kean deve giocare da solo, non lavora con l’altra punta”
Fabbri scherza: “Ma chi è Addai? Un giocatore della Fiorentina Primavera?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA