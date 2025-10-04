Nicolussi Caviglia ha raggiunto il sogno della convocazione in Nazionale. Insieme a lui anche altri due giocatori della Fiorentina sperano di arrivare allo stesso obiettivo: Mandragora e Fazzini.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Non solo Nicolussi Caviglia, altri due viola sperano nella chiamata dell’Italia
La Repubblica
Non solo Nicolussi Caviglia, altri due viola sperano nella chiamata dell’Italia
Anche Mandragora e Fazzini sperano in una chiamata del ct Gennaro Gattuso
Il primo è ormai un punto fermo della squadra nonché capocannoniere a quota due gol. L'ex Empoli invece, nonostante sia appena arrivato, è indubbiamente fra i più apprezzati da pubblico e allenatore. I due dovrebbero essere entrambi titolari contro la Roma andando ad affiancare proprio l'ex Venezia. Lo riporta La Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA