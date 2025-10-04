Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Non solo Nicolussi Caviglia, altri due viola sperano nella chiamata dell’Italia

La Repubblica

Non solo Nicolussi Caviglia, altri due viola sperano nella chiamata dell’Italia

Non solo Nicolussi Caviglia, altri due viola sperano nella chiamata dell’Italia - immagine 1
Anche Mandragora e Fazzini sperano in una chiamata del ct Gennaro Gattuso
Redazione VN

Nicolussi Caviglia ha raggiunto il sogno della convocazione in Nazionale. Insieme a lui anche altri due giocatori della Fiorentina sperano di arrivare allo stesso obiettivo: Mandragora e Fazzini.

Il primo è ormai un punto fermo della squadra nonché capocannoniere a quota due gol. L'ex Empoli invece, nonostante sia appena arrivato, è indubbiamente fra i più apprezzati da pubblico e allenatore. I due dovrebbero essere entrambi titolari contro la Roma andando ad affiancare proprio l'ex Venezia. Lo riporta La Repubblica.

Leggi anche
Tuttosport: “Roma banco di prova. Ma Kean può sorridere: il motivo”
Gasp spera in Dybala, mini-ritiro verso la Fiorentina: ci sarà dal 1′?

© RIPRODUZIONE RISERVATA