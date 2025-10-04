Non solo Nicolussi Caviglia, altri due viola sperano nella chiamata dell’Italia

Nicolussi Caviglia ha raggiunto il sogno della convocazione in Nazionale. Insieme a lui anche altri due giocatori della Fiorentina sperano di arrivare allo stesso obiettivo: Mandragora e Fazzini .

Il primo è ormai un punto fermo della squadra nonché capocannoniere a quota due gol. L'ex Empoli invece, nonostante sia appena arrivato, è indubbiamente fra i più apprezzati da pubblico e allenatore. I due dovrebbero essere entrambi titolari contro la Roma andando ad affiancare proprio l'ex Venezia. Lo riporta La Repubblica.