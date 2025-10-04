VIOLA NEWS news viola radio e tv De Sisti: “Domani sarà una partita tattica. Pioli saprà trovare la strada giusta”

De Sisti: “Domani sarà una partita tattica. Pioli saprà trovare la strada giusta”

Le parole del doppio ex Giancarlo De Sisti in vista di Fiorentina-Roma
Redazione VN

Giancarlo De Sisti, doppio ex di Fiorentine e Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:

Ho il cuore metà da una parte e metà dall'altra. Sarà una gara dalle grandi attenzioni. La Fiorentina sta cercando un'identità, sta facendo fatica. La Roma ha inghiottito questo boccone che l'ha resa indigesta. La partita verrà giocata tatticamente, gli allenatori staranno studiando i particolari. Spero sia una bellissima partita.

Prima o poi penso che ce la faranno, il valore dei giocatori è stimabile. Ho visto Kean con la Nazionale: l'ira di Dio, valeva il prezzo del biglietto. Le strade non sono tante, auguro a Pioli di rimettersi in carreggiata e che sappia portare la saggezza che ha già portato in altre occasioni. Ci sono dei giocatori buoni.

