Il giornalista Giampaolo Marchini, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento di difficoltà che sta attraversando la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Preoccupato da Gosens e Dodò. Ho un dubbio a centrocampo”
news viola
Marchini: “Preoccupato da Gosens e Dodò. Ho un dubbio a centrocampo”
Il commento di Giampaolo Marchini in vista di Fiorentina-Roma
Non pensavo che Gasperini avesse questo impatto importante con la Roma. Non ha grandi individualità, ma un collettivo solido, sono tutti dietro all'allenatore. La Roma ha una trequarti solida, di fantasia. Se la Fiorentina è la Fiorentina sarà una bella partita. Giocherei con il doppio trequartista, ad albero di natale. Con la difesa a quattro però Gosens e Dodò non devono essere questi, sono sotto il loro standard. Sono preoccupato per il loro rendimento. Riflettono le difficoltà di manovra della Fiorentina. Quando a Pisa la Fiorentina si è resa pericolosa è stata grazie a Dodò, ma adesso non riesce ad avere continuità.
I singoli—
Ndour è sempre stato protagonista, poi è stato messo in panchina. In Conference ha fatto una prestazione solida. Potrebbe essere una scelta da riproporre domani. Se togli ora Gudmundsson rischi di perderlo.
La formazione—
Pablo Marì è la certezza della difesa. A centrocampo metterei Nicolussi Caviglia con Mandragora e Ndour. Fazzini però si gioca il posto con Cher. Fortini si meriterebbe una chance, ma non contro la Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA