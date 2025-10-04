Cataldi, che freddezza: decisivo al 103° per salvare Sarri e la sua Lazio

Sul dischetto si è presentato l'ex viola Danilo Cataldi: freddissimo in un momento delicato per siglare la rete del 3-3 e salvare la Lazio

All'Olimpico è successo di tutto in 103 minuti di partita. Alla fine Lazio-Torino termina 3-3 . Baroni può respirare, dopo le voci di esonero, ma c'è del rammarico per come si era messa la gara. Il definitivo pareggio biancoceleste, infatti, è arrivato solo oltre lo scadere dopo una lunghissima revisione al VAR.

L'arbitro Piccinini ha infine assegnato il calcio di rigore alla squadra di Sarri. Sul dischetto si è presentato l'ex viola Danilo Cataldi che, da capitano e vero leader, si è assunto la responsabilità di calciare. Non si è scomposto: palla da una parte e portiere dall'altra, per fissare il punteggio sul definitivo 3-3. Per la squadra di Sarri si tratta del primo pareggio in Serie A che porta i biancocelesti a 7 punti in classifica. Per il Torino un punto che fa salire Baroni a quota 5.