Pruzzo: “Fiorentina fragile. Gudmundsson come Soulé, quando il salto di qualità?”

L'intervista del doppio ex Roberto Pruzzo a RomaNews.Eu
Redazione VN

Roberto Pruzzo, doppio ex della sfida Fiorentina-Roma, ha rilasciato un'intervista a RomaNews.Eu per commentare la partita di domani al Franchi:

Non mi aspettavo un inizio così stentato di Pioli a Firenze. Mi ha sorpreso e mi sorprende che con quella rosa ci siano così pochi punti. Prendi uno come Gudmundsson: qualità indiscutibili ma sembra sempre rinviare il definitivo salto di qualità…

Situazione simile nella Roma

—  

Dobbiamo aprire un piccolo dibattito su Soulé, credo che sia obbligato a prendere in mano la fase offensiva in modo più continuo e decisivo; le qualità che ha devono avere un impatto sistematico e più elevato sulle partite; non lo si può vedere defilato e che si accende a intermittenza, deve fare con continuità il lavoro che gli chiede Gasperini. Non può correre il rischio di fare l’eterna promessa.

Fiorentina-Roma

—  

Mi aspetto una gara un po’ bloccata, forse; almeno all’inizio, poi da una parte e dall’altra ci sono gli uomini che possono accenderla. La Fiorentina in questo momento è più fragile, questo mi fa pensare che se la Roma trovasse il vantaggio potrebbe farselo bastare.

