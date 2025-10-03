Sentite Zaniolo: “18 anni, sulla bocca di tutti a Roma. Non alzereste la cresta?”

Nicolò Zaniolo, ex giocatore di Roma e Fiorentina, è stato intervistato da Repubblica. Ecco le sue parole da giocatore dell'Udinese:
Si pente di qualcosa? Certo, tutti hanno rimorsi. Da un lato penso che, se sono arrivato a questo punto, è perché doveva andare così. Dall'altro, so che nella mia carriera ho fatto tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall'inizio e alle pressioni che ho dovuto sopportare. Essere sulla bocca di tutti a 18 anni, in una città come Roma, non è facile. Sfiderei chiunque a non alzare un po' la cresta. Ho sbagliato a sentirmi un po' troppo. Tanti errori sono dovuti a quello. Adesso li riconosco, se tornassi indietro non li rifarei
