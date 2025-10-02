FOTO – Guardate un po’ chi si rivede. Al Viola Park Ujfalusi trova un vecchio amico

Giornata di ricordi ed emozioni quella odierna per Tomas Ujfalusi. Il doppio ex di Sigma Olomouc e Fiorentina non poteva mancare stasera all'Artemio Franchi, in quella che sarà la "partita del cuore" per l'ex difensore della Repubblica Ceca. Prima della gara delle 21:00, come è possibile vedere tramite una storia Instagram della squadra ceca, Ujfalusi ha fatto visita al Viola Park di Bagno a Ripoli. Nella foto è stato ritratto insieme all'attuale magazziniere della Fiorentina, Leonardo Marchetti, con la didascalia: "Vecchi amici".
Giornata amarcord per Tomas Ujfalusi, che da buon doppio ex di Fiorentina e Sigma Olomouc sarà al Franchi per la gara di stasera. Nel frattempo ha incontrato un suo vecchio amico al Viola Park
Ujfalusi iniziò la carriera proprio nelle giovanili del Sigma Olomouc e tra il 1996 e il 2000 giocò 100 partite nella prima squadra del club ceco. Alla Fiorentina arrivò nel luglio del 2004 e rimase in viola fino al 2008, giocando oltre 120 partite. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Amburgo, Atletico Madrid, Galatasaray e Sparta Praga, ma il cuore resterà indelebilmente colorato dal viola e dal biancoblu.
