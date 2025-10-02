FOTO – Guardate un po’ chi si rivede. Al Viola Park Ujfalusi trova un vecchio amico

Giornata amarcord per Tomas Ujfalusi, che da buon doppio ex di Fiorentina e Sigma Olomouc sarà al Franchi per la gara di stasera. Nel frattempo ha incontrato un suo vecchio amico al Viola Park

Redazione VN 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 17:40)

Giornata di ricordi ed emozioni quella odierna per Tomas Ujfalusi. Il doppio ex di Sigma Olomouc e Fiorentina non poteva mancare stasera all'Artemio Franchi, in quella che sarà la "partita del cuore" per l'ex difensore della Repubblica Ceca. Prima della gara delle 21:00, come è possibile vedere tramite una storia Instagram della squadra ceca, Ujfalusi ha fatto visita al Viola Park di Bagno a Ripoli. Nella foto è stato ritratto insieme all'attuale magazziniere della Fiorentina, Leonardo Marchetti, con la didascalia: "Vecchi amici".

Ujfalusi iniziò la carriera proprio nelle giovanili del Sigma Olomouc e tra il 1996 e il 2000 giocò 100 partite nella prima squadra del club ceco. Alla Fiorentina arrivò nel luglio del 2004 e rimase in viola fino al 2008, giocando oltre 120 partite. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Amburgo, Atletico Madrid, Galatasaray e Sparta Praga, ma il cuore resterà indelebilmente colorato dal viola e dal biancoblu.