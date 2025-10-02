Cairo chiama, Palladino non risponde. Vuole un club che giochi le Coppe

Il Torino è in aperta crisi di risultati in questo inizio di stagione. Proprio per questo iniziano a farsi insistenti le voci relative ad un cambio in panchina per quanto riguarda i granata. Marco Baroni è in bilico e, secondo Tuttosport, il nome in pole per sostituirlo è quello di Daniele De Rossi. Anche perché l'altro candidato, Raffaele Palladino, continua a non essere convinto:
Le ambizioni di Raffaele sono ben note, come i suoi dubbi sul Torino di Cairo. Palladino aveva già preso tempo nel 2024 (prima dell’ingaggio di Vanoli in granata) e così risulta anche ora: punta a un club già nelle Coppe, nonché a una squadra dall’organico ben più coerente e solido.
