Ujfalusi ancora con ironia: “Grande Ufo? Son cambiato. A Firenze ottimi bar e caffè”

In vista della sfida di Conference League tra Fiorentina e Sigma Olomouc, il doppio ex, Tomáš Ujfalusi, ha parlato così ai canali ufficiali del club ceco

Redazione VN 1 ottobre - 12:12

Tomáš Ujfalusi, ex difensore della Fiorentina e del Sigma Olomouc, ha parlato ai canali ufficiali del club ceco alla vigilia della sfida di Conference League con i viola. L’ex capitano ha ricordato il legame con Firenze e ha commentato anche lo stato d’animo con cui i gigliati arrivano all’appuntamento europeo.

“La Curva Fiesole è in ristrutturazione, e devo ammettere che non sono mai stato al Franchi senza la Fiesole. Sono curioso anch’io di vedere l’atmosfera. La Fiorentina non è in forma in campionato e vorrà ripagare i tifosi: sarà interessante vedere quanta gente verrà alla partita. In coppa avranno sicuramente voglia di mettersi in una luce migliore”.

Ujfalusi ha voluto anche dare un consiglio ai tifosi della Sigma in trasferta:“A Firenze ci sono tantissimi bar e caffè (ride). Ovunque si può mangiare bene e bere del vino fantastico, è una città unica”.

Il rapporto con la Fiorentina, spiega, resta vivo:“Conosco ancora diverse persone che lavorano nel club. Ogni volta che torno a Firenze mi fa piacere rivederle”.

E sul famoso coro a lui dedicato, “Grande Ufo”, l’ex difensore scherza:“Ormai il mio aspetto è cambiato parecchio, la gente non mi riconosce più come prima (ride, ndr)”.