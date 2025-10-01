Tomás Ujfalusi, ex difensore della Fiorentina dal 2004 al 2008 e bandiera della Sigma Olomouc, tornerà al Franchi per assistere da tifoso alla sfida di Conference League tra i viola e i cechi. Un incrocio che per lui ha un significato speciale. L'ex viola e Olomouc ha parlato della sfida alla testata locale sigmafotbal.cz:
Ujfalusi torna a Firenze per il suo Sigma: “Non vedo l’ora. Spero in un 1-1”
“Non vedo l’ora. Sono cresciuto alla Sigma e continuo a tifare per loro. Sarà fantastico vedere la mia squadra affrontare la Fiorentina. Ho solo ricordi bellissimi dei miei anni a Firenze, e sarà emozionante tornarci”.
Il sorteggio, racconta, è stato per lui quasi un regalo:“Ero felice. È bello rivedere la Fiorentina, soprattutto contro il Sigma. Sarà una partita speciale per me”.
Analizzando il momento delle due squadre, Ujfaluši è chiaro:“La Fiorentina non è in gran forma in campionato, anche se in Conference League ha sempre fatto bene. Sarà un avversario esperto e duro, ma la Sigma può provare a sfruttare questa situazione. Difendete bene e provate a segnare un gol: questa è la chiave per avere chance”.
Il legame con Firenze resta fortissimo:“Giocare in Italia era il mio sogno da difensore, e alla Fiorentina l’ho realizzato. Torno spesso e mi piace rivedere amici e persone del club. Ho solo bei ricordi, dal pubblico allo stadio fino alla città”.
Infine, un pronostico senza esitazioni:“Un pareggio per 1-1 sarebbe un ottimo risultato per il Sigma”.
