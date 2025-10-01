Ujfalusi torna a Firenze per il suo Sigma: “Non vedo l’ora. Spero in un 1-1”

Ujfalusi al Franchi per Fiorentina-Sigma Olomouc? La sua intervista in vista della sfida tra le sue due ex squadre

Redazione VN 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 11:44)

Tomás Ujfalusi, ex difensore della Fiorentina dal 2004 al 2008 e bandiera della Sigma Olomouc, tornerà al Franchi per assistere da tifoso alla sfida di Conference League tra i viola e i cechi. Un incrocio che per lui ha un significato speciale. L'ex viola e Olomouc ha parlato della sfida alla testata locale sigmafotbal.cz:

“Non vedo l’ora. Sono cresciuto alla Sigma e continuo a tifare per loro. Sarà fantastico vedere la mia squadra affrontare la Fiorentina. Ho solo ricordi bellissimi dei miei anni a Firenze, e sarà emozionante tornarci”.

Il sorteggio, racconta, è stato per lui quasi un regalo:“Ero felice. È bello rivedere la Fiorentina, soprattutto contro il Sigma. Sarà una partita speciale per me”.

Analizzando il momento delle due squadre, Ujfaluši è chiaro:“La Fiorentina non è in gran forma in campionato, anche se in Conference League ha sempre fatto bene. Sarà un avversario esperto e duro, ma la Sigma può provare a sfruttare questa situazione. Difendete bene e provate a segnare un gol: questa è la chiave per avere chance”.

Il legame con Firenze resta fortissimo:“Giocare in Italia era il mio sogno da difensore, e alla Fiorentina l’ho realizzato. Torno spesso e mi piace rivedere amici e persone del club. Ho solo bei ricordi, dal pubblico allo stadio fino alla città”.

Infine, un pronostico senza esitazioni:“Un pareggio per 1-1 sarebbe un ottimo risultato per il Sigma”.