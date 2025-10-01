Giuseppe Rossi, detto "Pepito", è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.L'ex attaccante della Fiorentina ha ricordato i contatti con i top club d'Europa:
Rossi racconta: “Conte mi voleva alla Juventus. Barcellona? Era tutto fatto”
I ricordi di Giuseppe Rossi
Nel 2011 Marotta e Conte mi volevano per iniziare a programmare per tempo il post Del Piero. Non ho potuto dire né no né sì. Il presidente del Villarreal mi disse: chiudiamoci in uno stanzino e troviamo l'accordo per rinnovare. In quegli anni Mourinho mi voleva al Real Madrid. E con il Barcellona era tutto fatto, poi il Villarreal ha chiesto più soldi garantiti e meno bonus, l'affare è saltato e hanno acquistato Sanchez
