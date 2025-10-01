Il paragone di Italiano: “Ndoye era come Vlahovic, hanno fame di arrivare”

Il Bologna di Vincenzo Italiano in estate ha perso un pezzo fondamentale come Dan Ndoye. L'esterno svizzero si è accasato al Nottingham Forest. Nonostante l'esonero di Nuno Espirito Santo, si sta adattando bene alla Premier League. Nella conferenza stampa di oggi, Italiano ha paragonato proprio la fame di Ndoye, a quella di un ex viola:
"Chi può farmi i gol di Ndoye dopo le tante esercitazioni che faceva dopo gli allenamenti? Dan veniva con le sagome e voleva lavorare oltre l’allenamento: per alcuni giorni temevo si rompesse da quanto lavorara in più. Voleva farlo tutti i giorni e così ha segnato i tanti gol che ha fatto; i giocatori di oggi hanno la volontà di farlo ma devono avere la fame che aveva lui. Sapete chi avevo così determinato come Dan? Vlahovic: la fame di arrivare, di provare, di fare un passaggio mentale. Lo facciamo anche quest’anno, sia chiaro, poi si vedrà"
