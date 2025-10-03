VIDEO – Christensen risorge: 10 parate, alcune clamorose contro i Rangers!

Christensen conquista i tifosi dello Sturm Graz

Redazione VN 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 11:46)

Oliver Christensen, portiere di proprietà della Fiorentina, ha vissuto una serata di riscatto in Europa League dopo il difficile debutto con lo Sturm Graz contro il Midtjylland,segnato da due gravi errori. I timori per le pressioni accumulate sembravano pesare sul danese, ma la sua ultima prestazione ha dimostrato grande carattere e maturità.

Contro i Rangers di Glasgow, Christensen è stato decisivo, effettuando dieci parate, alcune davvero miracolose, e contribuendo al successo per 2-1 della sua squadra. La sua prestazione lo ha consacrato come migliore in campo e ha confermato la crescita mostrata anche in campionato, restituendogli fiducia e credibilità.

Il gesto dei compagni di squadra a fine partita ha sottolineato l’eroismo del portiere: tutto lo Sturm Graz lo ha applaudito sotto la curva, mentre i tifosi intonavano a gran voce il suo nome, “Christensen! Christensen!”, celebrando una notte di orgoglio e rivincita personale.