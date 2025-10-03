Che caos al Nottingham Forest di Milenkovic. Marinakis pensa al secondo esonero

La prima stagione di Nikola Milenkovic in Inghilterra è stata strepitosa. Il serbo è finito in moltissime classifiche tra i migliori difensori della Premier League, ma la classifica più importante di tutte è stata quella del suo Forest, riportato in Europa dopo 30 anni. In estate il club si è rinforzato molto a livello numerico spendendo molto. Tra l'altro ad agosto Milenkovic ha anche sfidato la Fiorentina in amichevole. Da allora molte cose sono cambiate, in primis l'allenatore. Nuno Espirito Santo è stato esonerato a sorpresa, per divergenze con la società. Il proprietario Evangelos Marinakis (lo stesso dell'Olympiakos), aveva scelto Ange Postecoglou, ma l'idillio rischia di terminare subito.