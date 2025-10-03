Che caos al Nottingham Forest di Milenkovic. Marinakis pensa al secondo esonero

La prima stagione di Nikola Milenkovic in Inghilterra è stata strepitosa. Il serbo è finito in moltissime classifiche tra i migliori difensori della Premier League, ma la classifica più importante di tutte è stata quella del suo Forest, riportato in Europa dopo 30 anni. In estate il club si è rinforzato molto a livello numerico spendendo molto. Tra l'altro ad agosto Milenkovic ha anche sfidato la Fiorentina in amichevole. Da allora molte cose sono cambiate, in primis l'allenatore. Nuno Espirito Santo è stato esonerato a sorpresa, per divergenze con la società. Il proprietario Evangelos Marinakis (lo stesso dell'Olympiakos), aveva scelto Ange Postecoglou, ma l'idillio rischia di terminare subito.
L'ex Tottenham dopo 6 partite non ha ancora vinto. Ieri è arrivata la pesante sconfitta contro il Mityilland in Europa League, proprio sotto gli occhi di Marinakis. Il greco non è soddisfatto dell'andamento, e potrebbe già esonerare lo stesso Postecoglou. Secondo il Daily Mail, la prossima gara, quella contro il Newcastle, potrebbe essere decisiva. In caso di esonero Milenkovic e compagni si troverebbero davanti al terzo allenatore. Nuno Espirito Santo non può nemmeno essere richiamato, visto che si già accasato al West Ham. Un inizio di stagione davvero caotico al City Ground
