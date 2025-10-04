Gazzetta: “Gud, Kean ha bisogno di te! Contro il Sigma rimasto nell’anonimato””

Albert Gudmundsson sta vivendo un momento di difficoltà

Albert Gudmundsson non riesce a incidere in questa Fiorentina. Non sembra accendersi mai, senza contare che non segna e non da il supporto di cui Moise Kean avrebbe tanto bisogno in questo momento.

Giovedì sera, contro il Sigma Olomouc, si è notata la differenza con Fazzini, entrambi subentrati in corso d'opera. L'ex Empoli ci ha messo voglia, l'islandese invece è rimasto nell'anonimato senza l'idea di trovare un guizzo o un passaggio che mandasse alla conclusione Roberto Piccoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.