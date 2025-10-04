Viola News
La Nazione

Ndour, dal Sigma alla Roma? Nazione: “E’ lui l’arma in più”

Duttilità e concretezza: ecco come Ndour può essere sin da subito una soluzione credibile per la Fiorentina di Pioli
Redazione VN

Riprovare ad avanzare la propria candidatura. Cher Ndour lo ha fatto nel modo giusto. E se le notti europee possono trasformarsi in trampolini di lancio, il nome più caldo in casa Fiorentina è il suo.

. Contro il Sigma Olomouc è stato di gran lunga il migliore in campo. Prima l’assist di testa, furbo e intelligente, per il vantaggio firmato Piccoli. Poi la sassata da fuori area che ha chiuso i conti. Un fattore vero e proprio, in una serata in cui molti compagni hanno faticato a emergere.

La fisicità di Ndour, unita alla capacità di strappare palla al piede, è un’arma che può tornare utile già domani contro la Roma. Pioli cerca soluzioni per portare il pallone nella trequarti avversaria, alternative ai soliti lanci lunghi o alle lotte sulle seconde palle. E Cher rappresenta proprio questo: un’alternativa concreta, credibile, immediata.

In più, c’è la duttilità. Può agire da mezzala o da trequartista, magari in coppia con Gudmundsson o con Fazzini. La candidatura è stata rilanciata con forza: ora la palla passa a Pioli. Lo scrive La Nazione.

