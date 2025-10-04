Ndour, dal Sigma alla Roma? Nazione: “E’ lui l’arma in più”

Riprovare ad avanzare la propria candidatura. Cher Ndour lo ha fatto nel modo giusto. E se le notti europee possono trasformarsi in trampolini di lancio, il nome più caldo in casa Fiorentina è il suo.

. Contro il Sigma Olomouc è stato di gran lunga il migliore in campo. Prima l’assist di testa, furbo e intelligente, per il vantaggio firmato Piccoli. Poi la sassata da fuori area che ha chiuso i conti. Un fattore vero e proprio, in una serata in cui molti compagni hanno faticato a emergere.