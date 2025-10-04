Riprovare ad avanzare la propria candidatura. Cher Ndour lo ha fatto nel modo giusto. E se le notti europee possono trasformarsi in trampolini di lancio, il nome più caldo in casa Fiorentina è il suo.
Ndour, dal Sigma alla Roma? Nazione: “E’ lui l’arma in più”
. Contro il Sigma Olomouc è stato di gran lunga il migliore in campo. Prima l’assist di testa, furbo e intelligente, per il vantaggio firmato Piccoli. Poi la sassata da fuori area che ha chiuso i conti. Un fattore vero e proprio, in una serata in cui molti compagni hanno faticato a emergere.
La fisicità di Ndour, unita alla capacità di strappare palla al piede, è un’arma che può tornare utile già domani contro la Roma. Pioli cerca soluzioni per portare il pallone nella trequarti avversaria, alternative ai soliti lanci lunghi o alle lotte sulle seconde palle. E Cher rappresenta proprio questo: un’alternativa concreta, credibile, immediata.
In più, c’è la duttilità. Può agire da mezzala o da trequartista, magari in coppia con Gudmundsson o con Fazzini. La candidatura è stata rilanciata con forza: ora la palla passa a Pioli. Lo scrive La Nazione.
