Pioli vs Gasperini, vent’anni di incroci: il bilancio è sorprendente

Domenica sarà ancora Pioli contro Gasp: di nuovo in scena il grande classico del calcio italiano

Redazione VN 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 06:52)

"Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?". Verrebbe da canticchiarla così, perché quando si parla di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini il destino sembra divertirsi a farli incontrare ancora e ancora. E forse è meglio così: in un calcio dove spesso le panchine si accendono e si spengono in fretta, il duello tra due allenatori di questo livello è diventato un classico.

Pioli, tornato a Firenze dopo un anno lontano, ha resistito al richiamo dell’Arabia preferendo i brividi veri: quelli di una Conference League, di un campionato complicato, di sfide contro colleghi di primissima fascia come il Gasp. E domenica sarà di nuovo tempo di un confronto che, ormai, è una saga.

Vent’anni di incroci — Dal lontano 25 settembre 2004, un Crotone-Modena di Serie B finito 1-0 per Gasperini, fino al 25 febbraio 2024 con il Milan-Atalanta terminato 1-1 a San Siro, c’è stata di mezzo una vita intera. Vent’anni di calcio, di successi, cadute, rivincite. In totale, i due si sono affrontati 27 volte: mai Pioli ha avuto così tanti incroci con un singolo allenatore. Subito dietro c’è Allegri, con “sole” 23 sfide. Il bilancio? 11 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte: un conto tutto sommato equilibrato, con una media di 1,48 punti a partita per il tecnico viola.

Gioie, cadute e incroci dimenticabili — Non sono mancati i momenti clamorosi. Indimenticabile il 7-1 dell’Inter di Pioli all’Atalanta di Gasperini nel 2017, così come lo è il 5-0 rifilato dalla Dea al Milan che, paradossalmente, fu il punto di svolta della cavalcata scudetto “Pioli is on fire”. Altre volte, invece, è stato il nervosismo a farla da padrone: memorabile il furibondo litigio dopo un Fiorentina-Atalanta 2-0, con Gasperini che accusò Chiesa di essere un “cascatore” e Pioli pronto a replicare.

Palermo, Inter e destini incrociati — Le carriere dei due si sono persino sovrapposte nelle stesse piazze. Palermo e Inter hanno rappresentato tappe negative per entrambi: Pioli non ebbe nemmeno il tempo di iniziare in Sicilia, Gasp si bruciò quasi a San Siro con un esonero dopo appena tre giornate. Due esperienze da dimenticare, ma dalle quali entrambi hanno saputo rialzarsi.

Un nuovo capitolo — Ora Gasperini arriva dal ko col Lille in Europa League, ma con la sua squadra al comando della classifica. Pioli, invece, cerca riscatto con la Fiorentina dopo un avvio altalenante. Vecchie storie, vecchie tensioni, rigori contestati, scontri diretti da vivere col fiato corto: ogni volta che Pioli e Gasperini si incontrano, il calcio italiano scrive un nuovo capitolo di un romanzo che sembra infinito. Lo riporta il Corriere Fiorentino.