Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa La Gazzetta elogia Fazzini: “Propositivo e spigliato. Sta superando Gudmundsson”

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta elogia Fazzini: “Propositivo e spigliato. Sta superando Gudmundsson”

La Gazzetta elogia Fazzini: “Propositivo e spigliato. Sta superando Gudmundsson” - immagine 1
Jacopo Fazzini con le sue prestazioni si sta mettendo in mostra nella Fiorentina di Stefano Pioli
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Jacopo Fazzini, mezz'ala con spiccate qualità offensive:

22 anni, di Viareggio, la Fiorentina ha investito 10 milioni su di lui. Il suo impatto iniziale e ambientale è stato piuttosto soft, considerando età e provenienza. Ma, partita dopo partita, Fazzini è diventato sempre più attivo, propositivo, spigliato, capace di saltare l'uomo e inventare la giocata. L'ex Empoli sta cavalcando l'onda e sta scavalcando l'islandese Albert Gudmdunsson. 

Leggi anche
Pioli vs Gasperini, vent’anni di incroci: il bilancio è sorprendente
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Milan da Scudetto”, “Pioli dal...

© RIPRODUZIONE RISERVATA