La Gazzetta elogia Fazzini: “Propositivo e spigliato. Sta superando Gudmundsson”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Jacopo Fazzini, mezz'ala con spiccate qualità offensive:
Jacopo Fazzini con le sue prestazioni si sta mettendo in mostra nella Fiorentina di Stefano Pioli
22 anni, di Viareggio, la Fiorentina ha investito 10 milioni su di lui. Il suo impatto iniziale e ambientale è stato piuttosto soft, considerando età e provenienza. Ma, partita dopo partita, Fazzini è diventato sempre più attivo, propositivo, spigliato, capace di saltare l'uomo e inventare la giocata. L'ex Empoli sta cavalcando l'onda e sta scavalcando l'islandese Albert Gudmdunsson.
