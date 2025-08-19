Nazione su Gudmundsson: “Ecco cosa assicura chi gli vive vicino al Viola Park”

Stefano Pioli può contare sul vero Gudmundsson

Redazione VN 19 agosto - 09:54

La nuova stagione della Fiorentina passa anche e soprattutto dai piedi di Albert Gudmundsson.L’islandese, riscattato a titolo definitivo con un investimento importante da parte del club, è chiamato a diventare un valore aggiunto per la squadra di Pioli. Fiducia, motivazioni e aspettative si intrecciano in un contesto in cui la pressione sarà inevitabilmente alta, ma Gud sembra pronto a raccogliere la sfida, come dimostrato nel ritiro estivo affrontato con serenità e determinazione.

Gudmundsson sta bene, assicura che gli vive accanto nello spogliatoio. Anche se non ancora al top della condizione, Gud è destinato a essere protagonista immediato, interpretando due ruoli diversi a seconda delle necessità. Con Dzeko ancora in ritardo di preparazione, l’islandese verrà schierato accanto a Kean in un 3-5-2, con il compito di agire da seconda punta e cercare con continuità la porta.

Quando invece Dzeko sarà pronto a partire titolare, Gud si muoverà alle spalle delle due punte nel 3-4-1-2 tanto caro a Pioli. In questa posizione potrà mettere in mostra la sua capacità di creare superiorità numerica e di dettare i tempi della manovra, riducendo il peso della finalizzazione e aumentando quello della costruzione offensiva. Due soluzioni tattiche che sottolineano la centralità del suo ruolo e le responsabilità che lo attendono in una stagione che deve essere, per lui e per la Fiorentina, quella del riscatto. Lo scrive la Nazione.