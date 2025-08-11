Fiorentina, serve tempo. Nazione: “Bisogna aspettare Dzeko e Gudmundsson”

Edin Dzeko e Albert Gudmundsson non sono ancora nella loro forma migliore, e per la Fiorentina questo è un fattore da considerare con attenzione all’inizio di una stagione che si preannuncia già decisiva. Dzeko, arrivato a parametro zero con poca preparazione, sta pagando il prezzo dell’età e di una struttura fisica importante ma poco adatta al caldo estivo e al ritmo di agosto. Il ruolo impegnativo di punta e regista offensivo richiesto da Pioli è molto dispendioso e per ora non riesce a esprimerlo al massimo.