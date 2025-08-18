La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla formazione titolare della Fiorentina in vista di giovedì. Da quando ha ripreso la guida dei viola, Pioli ha portato avanti un'idea precisa. Schierare tre uomini offensivi contemporaneamente: Albert Gudmundsson dietro il nuovo arrivato Edin Dzeko e il totem Moise Kean.
Gazzetta: “Da De Gea a Kean. Ecco i 7 giocatori imprescindibili per Stefano Pioli”
Pioli studia la formazione in vista di giovedì
Un 3-4-1-2 che il 14 contro la Japan University non ha brillato, nonostante il gol di Gud. Ma il tecnico ha ormai deciso quale sarà la formazione titolare ed è presumibile che a Presov giovedì la Viola giocherà con De Gea in porta, Comuzzo, Pongracic e Ranieri a comporre il terzetto difensivo, Dodò e Gosens esterni, il nuovo acquisto svizzero Sohm ad affiancare Fagioli in mediana e le punte di cui abbiamo parlato.
Almeno sette elementi sembrano imprescindibili per Pioli: De Gea, Ranieri, Dodo, Fagioli, Gosens, Gudmundsson e Kean. Siamo quasi certi che di questi uomini difficilmente l'allenatore scelto per il nuovo corso dal club di Rocco Commisso si priverà.
