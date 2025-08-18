Gazzetta: “Da De Gea a Kean. Ecco i 7 giocatori imprescindibili per Stefano Pioli”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla formazione titolare della Fiorentina in vista di giovedì. Da quando ha ripreso la guida dei viola, Pioli ha portato avanti un'idea precisa. Schierare tre uomini offensivi contemporaneamente: Albert Gudmundsson dietro il nuovo arrivato Edin Dzeko e il totem Moise Kean.

Un 3-4-1-2 che il 14 contro la Japan University non ha brillato, nonostante il gol di Gud. Ma il tecnico ha ormai deciso quale sarà la formazione titolare ed è presumibile che a Presov giovedì la Viola giocherà con De Gea in porta, Comuzzo, Pongracic e Ranieri a comporre il terzetto difensivo, Dodò e Gosens esterni, il nuovo acquisto svizzero Sohm ad affiancare Fagioli in mediana e le punte di cui abbiamo parlato.