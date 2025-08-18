Marco Tripodi, giornalista che a Genova ha seguito Albert Gudmundsson in più occasioni, ha parlato oggi su Radio Bruno. Ecco le sue parole sull'islandese:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Da Genova: “Vedremo un Gudmundsson più arretrato con Pioli”
news viola
Da Genova: “Vedremo un Gudmundsson più arretrato con Pioli”
L'opinione su Gudmundsson da parte di chi lo ha visto esplodere. Marco Tripodi a Radio Bruno
Gudmundsson ha parlato, nel corso della sua ultima intervista, della grande esperienza di Stefano Pioli. E' un tecnico che ha allenatore grandissimi campioni come Ibrahimovic e Ronaldo. Saprà sicuramente gestire giocatori forti e di grande livello come l'islandese della Fiorentina. Credo che con Pioli vedremo un Gudmundsson più arretrato, meno seconda punta e più un "tuttocampista", capace di partite dalla propria area e smistare i palloni fino alla porta avversaria. La sua scorsa stagione è stata molto complicata sia sul piano fisico che su quello ambientale. Non mi sembra che il rapporto con Palladino fosse idilliaco. Credo che i complimenti fatti a Pioli siano anche una speranza, legata alla possibilità di avere un rapporto migliore. Gudmundsson non è un giocare che recupera i palloni, anzi preferisce prenderli dai propri compagni. E' in grado di spaccare una partita. La stagione scorsa è stata di adattamento, ma in proporzione ha fatto gli stessi gol dell'annata al Genoa. Il mercato della Fiorentina è stato importante, perché non puntare alla Champions?
© RIPRODUZIONE RISERVATA