Monti: “Dzeko limita Gudmundsson. Vice Kean? Serve un giovane promettente”

Gianfranco Monti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno in merito all'assetto della Fiorentina di Stefano Pioli:
Non sono sicuro che la Fiorentina giocherà spesso con il tridente. Dipende anche in quali partite. Il punto del campo più in difficoltà è tra il centrocampo e l'attacco. Non sarà semplice far coesistere Dzeko e Gudmundsson. Dzeko in queste prime partite limita molto Gudmundsson.
Sul mercato—
Pioli è stato abbastanza chiaro: manca un centrocampista, un attaccante e anche un difensore. Lo dice sempre con parole sobrie, ma si capisce che mancano tre giocatori. E due per me sono fondamentali: il centrocampista e l'attaccante. Per quest'ultimo metterei un ragazzo abbastanza giovane, di buone speranze che non da noia a Kean. La Fiorentina ha imboccato la strada del divertimento.
