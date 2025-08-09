Arrivati al termine della tournée inglese con l'amichevole pareggiata 1-1 nei tempi regolamentari con il Manchester United, e dove prima sono stati affrontati anche Leicester City e Nottingham Forest, Stefano Pioli ha deciso di lasciare la squadra libera fino a martedì.
VN – Tournée giunta al termine: la decisione di Pioli per i prossimi giorni
Alcuni giorni di riposo, dunque, per i calciatori viola, in modo da rientrare a Firenze per il rush finale di pre-season, in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione, in Conference League, contro la vincente tra Paksi e Polissya il 21 agosto.
