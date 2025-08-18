CorSport: “Dubbio Dzeko-Mandragora. Pioli in Europa con il 3-5-2?”

I dubbi di Stefano Pioli in vista della sfida contro il Polissya

Redazione VN 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 10:28)

Nel silenzio del Viola Park, lontano dai riflettori, la Fiorentina ha svolto l’ultima prova generale in vista del preliminare di Conference League contro il Polissya. Non una vera amichevole, ma un allenamento congiunto con il Viareggio, utile a Pioli per testare la formazione che ha in mente per giovedì sera. Il tecnico ha così potuto affinare meccanismi e idee tattiche a poche ore dal debutto europeo.

Le indicazioni principali vanno verso una difesa a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea, mentre a centrocampo cresce l’intesa tra Fagioli e Sohm, con Dodo e Gosens sulle corsie esterne. In attacco il punto fermo è Kean, ma resta da sciogliere il nodo sul partner: Gudmundsson convince sempre di più, ma le condizioni non ottimali di Mandragora e Dzeko lasciano aperti i dubbi sul modulo definitivo, che potrebbe essere un 3-5-2 o il consueto 3-4-1-2.

Intanto, l’attesa cresce anche tra i tifosi viola: i biglietti per Polissya-Fiorentina, in programma al Tatran Stadion di Presov, sono andati quasi subito esauriti nel settore ospiti. Saranno oltre 300 i sostenitori gigliati presenti in Slovacchia, con qualche tagliando distribuito anche in altre zone dello stadio da 6.000 posti. Prezzi popolari e la voglia di sostenere la squadra hanno reso possibile un seguito importante, nonostante il giorno e la trasferta non agevoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.