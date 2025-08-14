Albert Gudmundssonfa parte del nuovo tridente della Fiorentina di Stefano Pioli insieme a Moise Kean e Edin Dzeko. Alla Gazzetta dello Sportil numero 10 viola ha parlato del suo rapporto con i compagni di reparto:
Gudmundsson: “Kean un mostro, Dzeko? Che intelligenza. Il feeling sta migliorando”
"Moise è un mostro. È molto forte, veloce e un killer dell'area di rigore. Edin è intelligente. Fa movimenti e tocchi giusti, oltre ai gol"
A che punto è l'intesa del tridente composto da lei, Kean e Dzeko? Conosco Moise dallo scorso anno e abbiamo già una buona chimica, sia in campo che fuori. Con Dzeko ci stiamo integrando da 3-4 settimane. Lui ha talento, è perfetto come persona ed è entrato nel gruppo velocemente. Fra i giocatori di qualità è facile trovare un feeling e lui capisce i miei movimenti e io i suoi. Se c'è qualche incomprensione campo, cerchiamo di aggiustarla all'istante. Non è ancora tutto perfetto, ma va sempre meglio. Descriva Kean in una parola. E poi Dzeko e se stesso. Moise è un mostro. È molto forte, veloce e un killer dell'area di rigore. Edin è intelligente. Fa movimenti e tocchi giusti, oltre ai gol. Per me? Dico qualità.
