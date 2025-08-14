Albert Gudmundsson, il numero 10 della Fiorentina. Qualità, tecnica e gol. Riscattato in estate dalla dirigenza viola si prepara a prendersi la squadra di Stefano Pioli sulle spalle.
Gudmundsson: “Champions? Ancora non pronti, ma penso di sì. Vedrete chi sono!”
Albert Gudmundsson è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport
Questo e molto altro traspare dall'intervista dell'islandese alla Gazzetta dello Sport.Tra obiettivi e sogni, Gudmundsson segna la via del suo secondo anno a Firenze:
Come sta lei e come sta la squadra? Siamo soddisfatti della preparazione. Abbiamo lavorato duramente in allenamento e con amichevoli impegnative in Inghilterra. C'è chimica fra di noi e stiamo andando nella giusta direzione. Questa settimana sarà quella dello step definitivo. Quali sono i vostri obiettivi o sogni? Nello sport come nella vita bisogna sempre cercare di puntare in alto.Può arrivare la Fiorentina a un piazzamento Champions? Penso di sì. Possiamo fare buone cose e abbiamo una squadra forte. Non siamo perfetti e oggi forse non completamente pronti, però lavorando insieme possiamo fare qualcosa di grande. Si può dire che questa sarà la stagione di Gud a Firenze. Lo spero tanto e darò tutto me stesso per far vedere chi sono. L'anno scorso ho avuto dei problemi fisici che mi hanno tenuto fuori per diverse partite, ora voglio giocare il più possibile
