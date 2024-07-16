Jacopo Fazzini
22
- Età:
- 23 (16 March 2003)
- Altezza:
- 1.78 m
- Peso:
- 62 kg
- Valore di mercato:
- 10 mln
Profilo
Jacopo Fazzini è un calciatore italiano nato a Massa il 16 marzo 2003. Gioca come centrocampista, prevalentemente da mezzala, ma è impiegabile in diversi ruoli della metà campo grazie alla sua versatilità. È dotato di ottime qualità tecniche e atletiche, unite a un’intelligenza tattica fuori dal comune. Si distingue anche per la capacità di inserimento offensivo, per i dribbling in uno contro uno e per la visione di gioco.
Fazzini ha mosso i primi passi calcistici nel Viareggio, per poi proseguire il suo percorso al Capezzano Pianore. Nel 2017 entra a far parte del settore giovanile dell’Empoli, dove si mette in luce vincendo il titolo nazionale Under-16 nel 2019 e successivamente il campionato Primavera nella stagione 2020-2021.
Promosso in prima squadra all’inizio della stagione 2022-2023, sotto la guida dell’allenatore Paolo Zanetti, debutta in Serie A il 15 agosto 2022, a soli 19 anni, iniziando così un percorso di crescita costante tra i professionisti.
Il 25 giugno 2025 viene ufficializzato il suo passaggio alla Fiorentina, con cui firma un contratto quinquennale valido dal 1° luglio successivo. L’operazione si conclude sulla base di circa 9 milioni di euro più uno di bonus.
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2021/22
|Empoli
|A
|0
|0
|0
|0
|2022/23
|Empoli
|A
|21
|0
|CI
|1
|0
|22
|0
|2023/24
|Empoli
|A
|31
|1
|31
|1
|2024/25
|Empoli
|A
|20
|4
|CI
|2
|2
|22
|6
|2025/26
|Fiorentina
|A
|20
|0
|CI
|1
|0
|CONF
|11
|0
|32
|0