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Jacopo Fazzini

Jacopo Fazzini

Jacopo Fazzini

22

Età:
23 (16 March 2003)
Altezza:
1.78 m
Peso:
62 kg
Valore di mercato:
10 mln
Profilo

Jacopo Fazzini è un calciatore italiano nato a Massa il 16 marzo 2003. Gioca come centrocampista, prevalentemente da mezzala, ma è impiegabile in diversi ruoli della metà campo grazie alla sua versatilità. È dotato di ottime qualità tecniche e atletiche, unite a un’intelligenza tattica fuori dal comune. Si distingue anche per la capacità di inserimento offensivo, per i dribbling in uno contro uno e per la visione di gioco.

Fazzini ha mosso i primi passi calcistici nel Viareggio, per poi proseguire il suo percorso al Capezzano Pianore. Nel 2017 entra a far parte del settore giovanile dell’Empoli, dove si mette in luce vincendo il titolo nazionale Under-16 nel 2019 e successivamente il campionato Primavera nella stagione 2020-2021.

Promosso in prima squadra all’inizio della stagione 2022-2023, sotto la guida dell’allenatore Paolo Zanetti, debutta in Serie A il 15 agosto 2022, a soli 19 anni, iniziando così un percorso di crescita costante tra i professionisti.

Il 25 giugno 2025 viene ufficializzato il suo passaggio alla Fiorentina, con cui firma un contratto quinquennale valido dal 1° luglio successivo. L’operazione si conclude sulla base di circa 9 milioni di euro più uno di bonus.

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2021/22 Empoli A 0 0 0 0
2022/23 Empoli A 21 0 CI 1 0 22 0
2023/24 Empoli A 31 1 31 1
2024/25 Empoli A 20 4 CI 2 2 22 6
2025/26 Fiorentina A 20 0 CI 1 0 CONF 11 0 32 0