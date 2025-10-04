Fazzini-Gudmundsson? Pioli si schiarisce le idee. Le ultime verso la Roma

In attacco tornerà Kean, rientrato dalla squalifica, con Dzeko pronto dalla panchina nonostante un fastidio al ginocchio. Restano invece dubbi su Sohm, alle prese con una fascite plantare. Lo scrive La Nazione.
Domani al Franchi arriva la Roma e per Stefano Pioli l’obiettivo è chiaro: centrare il primo successo in campionato per dare la svolta alla stagione.
Il tecnico viola sembra aver trovato nel 3-5-2 la base da cui ripartire. In difesa confermato il terzetto Pongracic-Mari-Ranieri davanti a De Gea, imbattuto nelle ultime due gare. A centrocampo agiranno Nicolussi Caviglia in regia e Mandragora da mezzala, mentre Fazzini sarà di nuovo titolare: Pioli valuta se schierarlo interno o alzarlo sulla trequarti, soluzione che guadagna terreno viste le difficoltà di Gudmundsson. In questo caso spazio probabile a Ndour, reduce da gol e assist contro i cechi.
