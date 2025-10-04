Fazzini-Gudmundsson? Pioli si schiarisce le idee. Le ultime verso la Roma

Domani al Franchi arriva la Roma e per Stefano Pioli l’obiettivo è chiaro: centrare il primo successo in campionato per dare la svolta alla stagione.

Il tecnico viola sembra aver trovato nel 3-5-2 la base da cui ripartire. In difesa confermato il terzetto Pongracic-Mari-Ranieri davanti a De Gea, imbattuto nelle ultime due gare. A centrocampo agiranno Nicolussi Caviglia in regia e Mandragora da mezzala, mentre Fazzini sarà di nuovo titolare: Pioli valuta se schierarlo interno o alzarlo sulla trequarti, soluzione che guadagna terreno viste le difficoltà di Gudmundsson. In questo caso spazio probabile a Ndour, reduce da gol e assist contro i cechi.