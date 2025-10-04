Sottil trova il primo centro in maglia Lecce: così sblocca la gara di Parma

Riccardo Sottil in goal questo pomeriggio, il primo con la maglia del Lecce. Il classe '99, in prestito dalla Fiorentina, ha aperto le marcature al 38' nella trasferta al "Tardini" contro il Parma per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Ricevuta palla sulla corsia sinistra, Sottil ha lasciato partire un tiro-cross affilato verso l'area. Nessuno ha deviato la sfera, ma tanto è bastato per trarre in inganno Suzuki che non è riuscito ad intervenire. Pallone nel sacco nell'angolino lontano e Lecce in vantaggio.