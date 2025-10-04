Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news viola in prestito Sottil trova il primo centro in maglia Lecce: così sblocca la gara di Parma

prima gioia

Sottil trova il primo centro in maglia Lecce: così sblocca la gara di Parma

Sottil
Il goal, un po' fortunoso, di Sottil sblocca la gara di Parma: Lecce in vantaggio al 38' con un tiro-cross che beffa Suzuki
Redazione VN

Riccardo Sottil in goal questo pomeriggio, il primo con la maglia del Lecce. Il classe '99, in prestito dalla Fiorentina, ha aperto le marcature al 38' nella trasferta al "Tardini" contro il Parma per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Ricevuta palla sulla corsia sinistra, Sottil ha lasciato partire un tiro-cross affilato verso l'area. Nessuno ha deviato la sfera, ma tanto è bastato per trarre in inganno Suzuki che non è riuscito ad intervenire. Pallone nel sacco nell'angolino lontano e Lecce in vantaggio.

Leggi anche
“Giocherò l’Europa League”, ma ieri in panchina. Bianco, al Paok una sola presenza
Inizio horror per Christensen in Europa League: autogol e sconfitta dello Sturm Graz

© RIPRODUZIONE RISERVATA