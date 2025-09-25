“Giocherò l’Europa League”, ma ieri in panchina. Bianco, al Paok una sola presenza

Era partito tra luci e applausi, con una presentazione da cinema al Paok Salonicco , lasciando la Fiorentina dopo anni di crescita in viola. Per Alessandro Bianco , però, il nuovo capitolo greco non è ancora decollato.

Nell’esordio stagionale in Europa League, i bianconeri si sono fermati sullo 0-0 contro il Maccabi Tel Aviv e per il centrocampista classe 2002 ci sono stati soltanto 90 minuti di panchina. Una situazione che si aggiunge a un avvio di stagione in chiaroscuro: in carriera aveva messo piede in campo solo in Conference con la Fiorentina, e in Grecia, finora, la sua unica apparizione è arrivata in Coppa di Grecia, nel pesante 4-1 subito contro l’APO Levadiakos.