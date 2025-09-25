Era partito tra luci e applausi, con una presentazione da cinema al Paok Salonicco, lasciando la Fiorentina dopo anni di crescita in viola. Per Alessandro Bianco, però, il nuovo capitolo greco non è ancora decollato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news viola in prestito “Giocherò l’Europa League”, ma ieri in panchina. Bianco, al Paok una sola presenza
altre news
“Giocherò l’Europa League”, ma ieri in panchina. Bianco, al Paok una sola presenza
L'avventura in Grecia del centrocampista ex viola classe 2002 sin qui
Nell’esordio stagionale in Europa League, i bianconeri si sono fermati sullo 0-0 contro il Maccabi Tel Aviv e per il centrocampista classe 2002 ci sono stati soltanto 90 minuti di panchina. Una situazione che si aggiunge a un avvio di stagione in chiaroscuro: in carriera aveva messo piede in campo solo in Conference con la Fiorentina, e in Grecia, finora, la sua unica apparizione è arrivata in Coppa di Grecia, nel pesante 4-1 subito contro l’APO Levadiakos.
In campionato, invece, due gare vissute da spettatore. Per Bianco, che arrivava da una stagione da titolare in Serie A, il percorso al Paok è dunque in salita: tanta attesa, pochi minuti giocati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA