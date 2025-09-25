“Giocherò l’Europa League”, ma ieri in panchina. Bianco, al Paok una sola presenza

Viola News
L'avventura in Grecia del centrocampista ex viola classe 2002 sin qui
Era partito tra luci e applausi, con una presentazione da cinema al Paok Salonicco, lasciando la Fiorentina dopo anni di crescita in viola. Per Alessandro Bianco, però, il nuovo capitolo greco non è ancora decollato.

Nell’esordio stagionale in Europa League, i bianconeri si sono fermati sullo 0-0 contro il Maccabi Tel Aviv e per il centrocampista classe 2002 ci sono stati soltanto 90 minuti di panchina. Una situazione che si aggiunge a un avvio di stagione in chiaroscuro: in carriera aveva messo piede in campo solo in Conference con la Fiorentina, e in Grecia, finora, la sua unica apparizione è arrivata in Coppa di Grecia, nel pesante 4-1 subito contro l’APO Levadiakos.

La formula del trasferimento di Bianco: definitivo o prestito?

In campionato, invece, due gare vissute da spettatore. Per Bianco, che arrivava da una stagione da titolare in Serie A, il percorso al Paok è dunque in salita: tanta attesa, pochi minuti giocati.

