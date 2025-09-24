Le parole del direttore sportivo del Las Palmas sul centrocampista classe 2004 Lorenzo Amatucci, in prestito dalla Fiorentina.
Ds Las Palmas su Amatucci: “In Spagna per una carriera diversa. I viola…”
Ottimo avvio al Las Palmas—
Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004, sta vivendo un brillante inizio di stagione con il Las Palmas, club di seconda divisione spagnola. A volerlo fortemente è stato il direttore sportivo Luis Helguera, ex viola, che ai microfoni ufficiali del club ha elogiato il giovane talento:
Al Las Palmas ha trovato il suo posto, un contesto adatto alle sue qualità, ma può fare ancora meglio.
Fiorentina vigile su di lui—
Helguera ha poi spiegato la situazione contrattuale:
Abbiamo un’opzione di acquisto per Amatucci, ma c’è anche la recompra da parte della Fiorentina. I viola non volevano perdere la proprietà su un giocatore molto talentuoso, nazionale Under 21.
Dubbi sull’Italia, fiducia nella Spagna—
Il dirigente ha quindi analizzato le prospettive del centrocampista:
Amatucci in Italia non è molto apprezzato per la sua condizione fisica. È un ragazzo piccolo e dinamico, ma non ha grande presenza fisica. Non so se il calcio italiano sia il contesto ideale per sviluppare appieno le sue qualità: è un mercato che conosco bene, e per un ‘numero sei’ il taglio in Italia è molto diverso. Qui in Spagna, invece, può avere una carriera molto diversa rispetto ad altri paesi.
