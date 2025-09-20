Piove sul bagnato in casa Sampdoria: Barak sbaglia il primo rigore in carriera

La situazione in casa Sampdoria è già delicata e il rigore sbagliato da Antonin Barak ha reso le cose ancora più difficili

Redazione VN 20 settembre - 19:21

C'è sempre una prima volta. Oggi "vittima" di questa frase è stato Antonin Barak. Il centrocampista della Repubblica Ceca, in estate è stato mandato in prestito dalla Fiorentina alla Sampdoria. Una società, che dopo la discussa salvezza della passata stagione, sta vivendo un difficile inizio di annata. Su cinque gare disputate sono arrivate altrettante sconfitte: 1 in Coppa Italia e 4 in campionato, con l'ultimo risultato negativo arrivato proprio oggi contro il Monza.

Tornando alla frase con cui è iniziato questo pezzo, la fine del primo tempo tra Monza e Sampdoria e stato molta intenso. Alla mezz’ora i blucerchiati hanno guadagnato un calcio di rigore, guadagnato da Luigi Cherubini. Dal dischetto, però, Barak ha sbagliato per la prima volta in carriera, dopo 7 penalty realizzati su 7.

Dopo la parata di Thiam dagli 11 metri, molto bravo nel volare e respingere la bellissima conclusione del calciatore di proprietà viola, proprio Cherubini è stato espulso per un fallo di reazione su Izzo, e dunque la Sampdoria è passata dal possibile vantaggio all’inferiorità numerica in pochi minuti. Al 55′ è tornata la parità numerica nel match: Depaoli lanciato a rete sulla trequarti è stato fermato da Ciurria con una spallata, e il numero 26 è stato espulso. Nonostante il rosso, però, il Monza è riuscito a trovare il vantaggio e la partita è terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei lombardi.