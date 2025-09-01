In attesa dell'ufficialità del passaggio di Ikonè al Paris Fc, la Fiorentina ha annunciato la cessione di Antonin Barak. Dopo l'anno in Turchia il ceco torna in Italia, e va alla Sampdoria, in Serie B. I liguri hanno iniziato malissimo la loro stagione, e l'esperienza dell'ex Verona può servire. Ecco il comunicato della Fiorentina:
Ufficiale: lascia anche Barak, va in prestito alla Sampdoria
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak all'U.C.Sampdoria."
