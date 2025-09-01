Viola News
Ufficiale: lascia anche Barak, va in prestito alla Sampdoria

La Fiorentina lascia andare Antonin Barak alla Sampdoria, il comunicato della società
In attesa dell'ufficialità del passaggio di Ikonè al Paris Fc, la Fiorentina ha annunciato la cessione di Antonin Barak. Dopo l'anno in Turchia il ceco torna in Italia, e va alla Sampdoria, in Serie B. I liguri hanno iniziato malissimo la loro stagione, e l'esperienza dell'ex Verona può servire. Ecco il comunicato della Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak all'U.C.Sampdoria."

