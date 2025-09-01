Ufficiale: lascia anche Barak, va in prestito alla Sampdoria

In attesa dell'ufficialità del passaggio di Ikonè al Paris Fc, la Fiorentina ha annunciato la cessione di Antonin Barak. Dopo l'anno in Turchia il ceco torna in Italia, e va alla Sampdoria, in Serie B. I liguri hanno iniziato malissimo la loro stagione, e l'esperienza dell'ex Verona può servire. Ecco il comunicato della Fiorentina: