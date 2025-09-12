Possanzini parla di Caprini: “Ha grandi qualità. La nazionale è un motivo d’orgoglio”

Il mister del Mantova Davide Possanzini nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Virtus Entella, in programma domenica alle 15. Tra le sue dichiarazioni, anche quelle sul nuovo arrivato dalla Fiorentina in prestito, Maat Daniele Caprini:
Caprini è un giocatore forte, ed è motivo d’orgoglio che sia stato convocato in Nazionale Under 20. Certo, in queste due settimane non si è potuto allenare con noi, sarebbe stato importante, ma quando ci sono queste opportunità si accetta con piacere l'assenza di alcuni calciatori. Maat ha mostrato fin dall’esordio le sue qualità: ha margini di crescita enormi, dipende solo da come vivrà questa professione
