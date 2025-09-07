Italia Under 19 ko con la Germania: in campo anche il (viola) Vannucchi

Come è andata la seconda amichevole dell'Italia Under 19? La prestazione degli azzurri e dell'ex viola, per il momento, Tommaso Vannucchi

Non è stata una giornata da ricordare per l’Italia Under 19 di Alberto Bollini, sconfitta 3-1 dalla Germania nella seconda amichevole del ciclo che la selezione azzurra sta disputando in Croazia. Una gara difficile, in cui gli azzurri hanno mostrato qualche fragilità soprattutto sul piano difensivo, concedendo troppo all’attacco tedesco.