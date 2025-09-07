Non è stata una giornata da ricordare per l’Italia Under 19 di Alberto Bollini, sconfitta 3-1 dalla Germania nella seconda amichevole del ciclo che la selezione azzurra sta disputando in Croazia. Una gara difficile, in cui gli azzurri hanno mostrato qualche fragilità soprattutto sul piano difensivo, concedendo troppo all’attacco tedesco.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news viola in prestito Italia Under 19 ko con la Germania: in campo anche il (viola) Vannucchi
altre news
Italia Under 19 ko con la Germania: in campo anche il (viola) Vannucchi
Come è andata la seconda amichevole dell'Italia Under 19? La prestazione degli azzurri e dell'ex viola, per il momento, Tommaso Vannucchi
Tra i protagonisti in campo c’era anche Tommaso Vannucchi, portiere classe 2007 di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito al Pontedera in Serie C. Per lui non una partita semplice: il giovane estremo difensore si è dovuto arrendere per tre volte alle conclusioni avversarie, raccogliendo il pallone in fondo alla rete.
© RIPRODUZIONE RISERVATA