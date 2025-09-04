Lucas Beltran nell'ultimo giorno di mercato si è traferito in prestito secco al Valencia. L'attaccante argentino, dopo aver rilasciato le prime parole ai microfoni di Chiringuito Tv, oggi si è presentato ufficialmente in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news viola in prestito Beltran si presenta: “Sono stati mesi difficili a Firenze. Mi allenavo e non giocavo”
altre news
Beltran si presenta: “Sono stati mesi difficili a Firenze. Mi allenavo e non giocavo”
Dopo essere sbarcato da qualche giorno in Spagna, Lucas Beltran si è ufficialmente presentato come un nuovo giocatore del Valencia
Sono stati due mesi difficili per me. Mi allenavo e non giocavo, ed è dura. La Fiorentina voleva solo vendermi e pensavamo che non ci fossero le condizioni per venire qui. Alla fine i viola hanno accettato un prestito e si sono comportati molto bene con me, questo è stato fondamentale per farmi arrivare al Valencia. Mio zio e mio cugino sono di Lleida, sono arrivati dall’Argentina 20 anni fa. Pablo Aimar giocava qui e sono diventati tifosi del Valencia. Erano felici quando hanno saputo del mio arrivo. Ho pensato che fosse una buona opportunità per me, il Valencia ha avuto grandi giocatori e voglio dimostrare tutto il mio potenziale. Il primo anno a Firenze è andato bene, il secondo è stato più difficile, forse per lo stile italiano. Credo che cambiare campionato mi farà bene. È un’opportunità importante
© RIPRODUZIONE RISERVATA