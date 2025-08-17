Moreno, brutto esordio con il Levante. Il suo errore regala la vittoria all’Alves

Un esordio non felice per il difensore in prestito dalla Fiorentina al Levante Matias Moreno. Nella gara contro l'Alaves la squadra ha retto l'1-1 fino al 92' quando un errore dell'argentino ha regalato la vittoria ai padroni di casa.
Moreno, subentrato all'85', si lascia sfuggire un cross che attraversa tutta l'area finendo tra i piedi di Tenaglia, liberatosi senza impegno della marcatura di Moreno, che insacca da due passi.
Nel post partita, l’allenatore del Levante, Calero, ha difeso il difensore recuperato in extremis dopo un infortunio rimediato in amichevole:
Né Carlos né Mati in circostanze normali avrebbero dovuto giocare oggi. Hanno cercato di aiutare… Abbiamo perso la prima battaglia, ma non possiamo fare la faccia da perdente. Non la metterò né me ne pentirò. Questo è il calcio d’élite. Quando pensi di avere qualcosa te lo tolgono. In due azioni da calcio da fermo abbiamo subito i loro gol, ma non hanno generato molto oltre a questo.
